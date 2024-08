Le foreste sarde con querce da sughero e le leccete, stanno morendo a causa di un agente patogeno ( a cui si unisce la forte siccità. Le aree interessate sono in particolare l’Ogliastra, il Sarrabus, ma anche Baronia e Gallura.

Questa mattina al termine di un tavolo tecnico, l’assessora dell’Ambiente della Giunta Todde, Rosanna Laconi, e gli esperti e ricercatori di Agris, Università degli studi di Sassari, corpo forestale e Forestas, ha spiegato:

“L’obiettivo è definire la strategia che stiamo adottando e i soggetti che entreranno in causa nella lotta a questo fenomeno. a partire dal monitoraggio e dall’implementazione degli studi per definire le cause precise e le effettive aree interessate. Questo è stato l’anno più siccitoso degli ultimi cento anni e la crisi idrica è strettamente collegata, è una concausa, del distaccamento delle piante cui stiamo assistendo, fenomeno che dal mese di giugno a oggi si è inasprito in maniera eclatante”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it