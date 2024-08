“Felice di essere tornato a giocare davanti ai nostri tifosi. Grazie mille a tutti. Andiamo avanti”. Così sui propri profili social il difensore rossoblù Yerry Mina ha voluto ringraziare i tifosi del Cagliari per l’accoglienza di lunedì all’Unipol Domus. Il colombiano è ormai un beniamino della tifoseria e contro il Como è tornato in campo per la prima volta in questa stagione.

Mina sarà al comando della difesa sarda anche sabato per la sfida in trasferta contro il Lecce. Intanto ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Zortea e Makoumbou, mentre sul fronte mercato c’è la stretta finale per Gaetano che potrebbe concretizzarsi entro il weekend.

