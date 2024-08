Settembre inizierà all’insegna del caldo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilMeteo.it, conferma la nuova prepotente espansione dell`anticiclone Caronte con caldo africano previsto per altri 7 giorni. Almeno fino all’inizio di settembre, il termometro salirà in molte zone del Paese oltre i 35-37°C con picchi di 39°C in Sardegna.

Il probabile crollo delle temperature è atteso durante la prossima settimana. Sembra infatti che una profonda perturbazione atlantica possa arrivare da mercoledì 4 settembre, portando un crollo termico e importanti precipitazioni.

