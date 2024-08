La situazione dei parcheggi alla Marina fa discutere. Sono numerose le proteste dei residenti per i pochi spazi nella zona di via Roma, spesso occupati da auto senza pass. Situazione simile anche in viale Regina Margherita.

“Quando si decideranno a prendere provvedimenti seri?” si chiede un utente sul gruppo social “Apriamo le finestre alla Marina”. La richiesta è quella di attivare una rimozione forzata h24: “Il Comune riempirebbe le casse e noi non ci sentiremmo prigionieri”.

