Era luogo di ritrovo per pregiudicati, un bar di Sorso è stato chiuso per 15 giorni sotto ordinanza del Questore di Sassari.

Dopo il monitoraggio della polizia, che durava da diverso tempo, si è venuti a conoscenza dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del locale a cui si aggiungono pestaggi ai clienti da parte del titolare del bar, di un suo familiare e di un dipendente.

Il titolare era già stato raggiunto da un avviso del questore, con cui gli veniva intimato di non compiere reati. Avviso che, in base ai riscontri della polizia, è stato completamente ignorato. Nel bar è stato rinvenuto, a seguito di una perquisizione, un ingente quantitativo di droga, con bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

