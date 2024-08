La Polizia ha tratto in arresto un uomo di 28 anni a Iglesias per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’episodio è avvenuto lunedì 26 agosto: gli agenti erano stati interpellati per una violenta lite in corso in un appartamento.

Giunti sul posto indicato, l’uomo, presente all’interno, si rifiutava di aprire la porta d’ingresso. Dopo vari tentativi, gli agenti sono riusciti a convincerlo ad aprire l’ingresso e, una volta all’interno, hanno identificato due persone anche la sua compagna.

Il 28enne era in forte stato di agitazione e in evidente stato di ebbrezza alcolica: si è scagliato contro gli agenti, sferrando calci e pugni nei loro confronti. Bloccato, è stato arrestato e accompagnato negli uffici del Commissariato.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del Gip, che a seguito dell’udienza con rito per direttissima, ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it