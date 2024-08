Ha cominciato squarciando le gomme di alcune auto parcheggiate in strada, poi si è barricato in casa e ha lanciato oggetti dal balcone. Follia a Oristano, dove un uomo ha scatenato il panico danneggiando prima con un coltello le ruote delle macchine in sosta e dopo colpendole con dei vasi e addirittura un lavandino tirati dalla terrazza del suo appartamento.

L’episodio è avvenuto nella notte fra domenica 25 e lunedì 26 agosto, nei pressi di via Vittorio Emanuele III, via Eleonora e via Carducci. L’uomo è stato colto in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto in seguito alle numerose segnalazioni ricevute, e denunciato per i reati di danneggiamento aggravato, lancio pericoloso di oggetti e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo provvedimento è dovuto al fatto che l’autore del folle gesto si è anche barricato dentro casa.

