Intervistato ai microfoni di Dazn, il centrocampista rossoblù Razvan Marin ha raccontato le sue sensazioni dopo il ritorno a Cagliari da protagonista. Il rumeno è stato tra i migliori in campo delle prime due giornate di campionato e si sta imponendo come uomo di fiducia del tecnico Davide Nicola.

“Sono molto contento di essere tornato qui a Cagliari” ha detto. “Spero di aiutare il più possibile la squadra con tanti gol, assist e prestazioni di livello. Mi impegno al massimo per aiutare i miei compagni e raggiungere insieme gli obiettivi di squadra”.

“Sono stato molto vicino al ritorno qui anche lo scorso anno, quando in panchina c’era mister Ranieri: ne avevo parlato con il mio procuratore, per me ritornare in Sardegna non sarebbe stato di certo un problema. Anzi, sarei stato felice perché purtroppo il Cagliari ed io c’eravamo lasciati dopo un periodo triste. Ho trovato una mentalità diversa. Luvumbo, per esempio, è cresciuto tantissimo. Era molto giovane, ancora non era maturo, ora è un calciatore che può fare la differenza”.

“Se facciamo quello che dobbiamo fare, quello che il Mister ci chiede, con prestazioni come quella contro la Roma, sarà di certo un po’ più facile per noi. Ho fiducia in me e nella squadra per raggiungere la salvezza il prima possibile”.

