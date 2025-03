Incontro Confindustria-Regione, Todde garantisce: “Impegno concreto”

Questa mattina a Nuoro, presso la sede di Confindustria Sardegna Centrale, si è tenuto un incontro tra la presidente della Regione Alessandra Todde, gli assessori Meloni e Cani, e 16 imprenditori del territorio di Nuoro e dell’Ogliastra.

Un dialogo di circa due ore e mezzo in cui ci si è focalizzati sull’assunzione di impegni precisi da parte del governo regionale relativamente alle richieste mosse dagli imprenditori.

In particolare, le questioni principali hanno riguardato il gap infrastrutturale e i costi di trasporti ed energia. Da qui l’intervento della presidente: “I 350 milioni stanziati sul progetto Einstein Telescope non sono soldi ipotetici ma che spenderemo con ricadute immediate su tutto il territorio, come un vero acceleratore anche per le imprese. La ferrovia Abbasanta-Nuoro speriamo la sia presto”.

“Sul tema energetico – ha proseguito Todde – puntiamo sull’autoconsumo di produzione, incentivando le imprese con bandi che siano semplificati rispetto al passato”.

Infine, la presidente si è impegnata a fissare a breve: “un incontro sull’Einsten Telescope per illustrare a voi imprenditori le ricadute positive e uno sulla continuità territoriale per definire il nuovo bando per le merci. In più vogliamo studiare assieme a voi incentivi fiscali per premiare questo territorio”.

