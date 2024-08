Una famiglia di turisti cafoni è stata multata nella spiaggia Lu Postu dalla compagnia Barracellare di Arzachena. In spregio alle comuni regole di salvaguardia dei litorali e del paesaggio sardo, avevano disposto il proprio fuoristrada e alcune tende in stile campeggio direttamente sulla spiaggia, al riparo tra alcuni alberi.

La segnalazione è arrivata dopo alcuni giorni da parte dei bagnanti. Il gruppo aveva disposto tende e accessori per garantirsi nel migliore dei modi l’accesso alla spiaggia e alla vacanza.

Non è stato l’unico caso: nella stessa spiaggia, altri turisti sono stati sanzionati per aver parcheggiato in spiaggia.

