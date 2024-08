Due giornate di screening gratuito con l’Ambulatorio mobile oculistico al Poetto di Cagliari. Torna lunedì 2 e martedì 3 settembre la campagna ‘La prevenzione non va in vacanza’, organizzata a Cagliari dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti e realizzata con la collaborazione degli specialisti del San Giovanni di Dio.

Dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30, il personale medico diretto dal professor Giuseppe Giannaccare sarà presente nello stabilimento balneare della Guardia di Finanza (in viale Poetto), che, in occasione del suo 250esimo anniversario, ha condiviso la campagna di prevenzione mettendo a disposizione i suoi spazi per lo svolgimento degli screening.