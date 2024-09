L’Arma dei Carabinieri ha messo in atto un piano straordinario di controlli per garantire la sicurezza stradale. L’aumento della presenza di persone in transito, dovuto sia al rientro di vacanzieri al termine delle ferie estive, sia all’arrivo di nuovi visitatori ha reso necessario un intervento mirato dell’Arma.

L’obiettivo è quello di prevenire incidenti stradali e reprimere comportamenti pericolosi alla guida. Questi servizi rientrano in un più ampio quadro di interventi programmati per tutelare la sicurezza degli utenti della strada.

Durante i servizi straordinari di controllo, i Carabinieri hanno sottoposto a verifica oltre 600 persone e 300 veicoli, utilizzando anche etilometri. L’Arma dei Carabinieri della provincia di Cagliari continuerà a mantenere alta la guardia, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il numero di incidenti stradali e di proteggere la vita degli utenti della strada.

In particolare, sono state deferite in stato di libertà 4 persone per guida in stato di ebbrezza, mentre altre 5 sono state sanzionate per guida senza patente. Inoltre, 3 utenti sono stati segnalati per il possesso di sostanze stupefacenti. Le sanzioni ammontano a un totale di 3.000 euro. Il tutto dal 30 agosto al 1° settembre 2024.

