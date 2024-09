Questa mattina, intorno alle 11.55, un autovettura ha preso fuoco mentre era in movimento lungo la Ss Settentrionale Sarda 127 Bis poco prima di fare il suo ingresso ad Alghero.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che nonostante il rapido intervento non ha potuto evitare la distruzione dell’auto.

L’autista è per fortuna rimasto illeso poiché, avvisato dagli altri automobilisti, ha avuto modo di scendere in tempo dal veicolo. Sul posto è poi giunta anche la polizia locale per gestire la viabilità.

