Cento chilometri a nuoto in mare aperto per dare un contributo alla ricerca sul cancro: questo l’impegno di Gabriele Catta, studente universitario di 22 anni.

Domani mattina alle 6.30 partirà dalla spiaggia di Foxi Murdegu (Tertenia) e poi svolgerà la sua traversata di 100 Km che si concluderà con l’arrivo al porticciolo di Marina Piccola a Cagliari. Al suo seguito ci sarà anche un team multidisciplinare che monitorerà le sue condizioni psico-fisiche lungo il percorso.

L’obiettivo è quello di contribuire alla ricerca contro il cancro. Questo è il terzo evento benefico realizzato dal ragazzo dopo i 52Km a nuoto e le 21 maratone in 21 giorni, in memoria del nonno scomparso a causa della leucemia. I fondi raccolti saranno donati all’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it