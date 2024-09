“Siamo qui a Sassari per confrontarci sul progetto di legge di definizione delle aree idonee, non idonee, ordinarie e vincolate. Ne è nata una bellissima discussione”: così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha commentato il primo di una serie di incontri territoriali della sua Giunta con i sindaci e le amministrazioni comunali.

Questi incontri, che vedono la partecipazione anche di parte della Giunta e del Consiglio regionale, rappresentano un’importante opportunità per coinvolgere le rappresentanze elette dalle comunità nel processo di pianificazione e sviluppo sostenibile del territorio sardo.

L’obiettivo principale è quello di condividere informazioni, raccogliere indicazioni puntuali e promuovere un dialogo costruttivo attorno alla gestione delle risorse energetiche e alla promozione delle fonti rinnovabili.

Sindaci, assessori e tecnici comunali sono invitati a contribuire sia sul piano tecnico, che politico. Gli incontri, per la Giunta, sono un ulteriore passo per consolidare un canale di comunicazione strategico con i Comuni, per condividere i dettagli del quadro normativo e le prime risultanze del lavoro portato avanti dal gruppo interassessoriale di coordinamento.

“A nome della giunta ci tengo a ribadire che le comunità non verranno lasciate sole. Siamo a lavoro per costruire insieme il percorso migliore che permetterà di raccogliere le istanze di tutti gli attori coinvolti all’interno del testo di legge. L’obiettivo è quello di limitare al massimo il consumo di suolo, avendo chiara la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio” ha aggiunto la presidente.

Gli incontri sono proseguiti a Olbia e martedì 3 settembre saranno di scena a Oristano.

