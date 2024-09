Un ragazzo di 28 anni di Thiesi si trova ricoverato in coma in Rianimazione all’ospedale San Francesco di Nuoro in seguito ad un incidente avvenuto qualche giorno prima a Baja Sardinia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane ha partecipato ad una serata al Phi Beach, locale alla moda della Costa Smeralda, assieme a tre amici. Forse alticci, i quattro hanno iniziato a discutere nel parcheggio, quando il 28enne è stato spinto a terra. Nella caduta ha battuto malamente la testa.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118. Il giovane ha dapprima rifiutato le cure. Trasportato all’ospedale di Olbia, è andato via pochi minuti prima di effettuare alcuni esami. Tornato a casa ha iniziato a stare male.

Il giorno dopo è stato accompagnato all’ospedale di Ozieri dove gli è stato riscontrato un ematoma cerebrale. A quel punto è avvenuto il trasferimento a Nuoro, dove si trova tutt’ora ricoverato.

L’amico che lo ha spinto è stato identificato e denunciato per lesioni gravi.

