Incidente nella serata di ieri a Settimo San Pietro per il gruppo musicale dei Tazenda. Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio condotta da un’operaia 46enne residente a Dolianova, ha perso il controllo del veicolo e ha urtato frontalmente un furgone Ford Tourneo. Quest’ultimo era guidato da una manager musicale 36enne di Sassari, con a bordo tutti i componenti del noto gruppo musicale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dai militari della Stazione di Monserrato, sono intervenuti subito sulla sp 12 insieme alle ambulanze del 118. La conducente della Renault Clio è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. Il cantante e un musicista del gruppo musicale coinvolto nell’incidente sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente al Pronto Soccorso del Santissima Trinità di Cagliari e al Policlinico di Monserrato.

I veicoli coinvolti sono stati riaffidati ai proprietari e i documenti di guida e di circolazione sono risultati regolari. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Di seguito il video del luogo dello schianto:

