Brutto incidente intorno le 22.30 sulla sp59 all’altezza del bivio per Poltu Quatu. Per cause da accertare, un motociclista si è schiantato sul guardrail venendo disarcionato e superando lo stesso guardrail, per poi cadere da una scarpata di 10 metri circa nella vegetazione sottostante.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che sono intervenuti per le difficili operazioni di stabilizzazione e trasporto in ambulanza da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco a causa delle condizioni del terreno e quelle del ferito. Presente anche la Polizia.

