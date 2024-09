Ci sarebbero anche le intercettazioni a incastrare Mario Masala, 40 anni, per l’omicidio di Tonino Pirastu, 78 anni. Gli investigatori della Squadra Mobile di Sassari avrebbero infatti ascoltato il presunto omicida dopo che quest’ultimo aveva travolto l’anziano con il proprio furgone lo scorso 3 luglio a Porto Cervo.

Nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Masala ci sarebbero dunque anche le intercettazioni, ma non solo. La pm Milena Aucona avrebbe ottenuto l’arresto anche sulla base di una testimonianza e di una consulenza sull’incidente del 3 luglio. Oggi Masala sarà ascoltato dal gip per l’interrogatorio di garanzia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it