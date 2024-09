176 passeggeri hanno passato la notte in aeroporto a Cagliari a causa di un volo Ryanair previsto alle 23:35 e cancellato intorno alle 3 di notte.

Il personale della Sogaredyn ha fornito ai passeggeri brandine e acqua. Alcune famiglie con persone fragili hanno anche accettato di passare la notte in albergo. Altri hanno preso il primo volo disponibile verso Bologna e per poi andare a Palermo.

“Prima ci hanno detto che c’era un problema di maltempo. Poi una volta che ci hanno fatti uscire dal gate ed eravamo pronti a salire sull’aereo in pista, abbiamo scoperto che non c’erano i piloti e gli assistenti di volo perché, pare, avessero finito il turno che prevede un massimo di tot ore di volo. Praticamente in pista c’era un aereo senza equipaggio e nessuno aveva previsto il rimpiazzo” ha raccontato uno dei passeggeri con famiglia e figli minori al seguito.

Sul caso è intervenuta anche l’Adiconsum.

“I viaggiatori coinvolti nell’episodio hanno diritto ad essere risarciti per tutti i danni morali e materiali subiti. In tal senso è prevista la possibilità, qualora il vettore aereo non riconosca in modo automatico un adeguamento indennizzo, di avviare la conciliazione paritetica dinanzi l’Autorità dei Trasporti. Come Adiconsum Sardegna ci mettiamo a disposizione di tutti i passeggeri”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it