Un 69enne di nazionalità argentina, è stato ridotto in fin di vita il 3 febbraio scorso nella casa dove abitava, in via Marche, a Olbia, dopo un brutto pestaggio.

Tre persone sono state messe in manette dai carabineri del Reparto territoriale di Olbia con l’accusa di tentato omicidio.

Il 69enne massacrato a botte occupava l’abitazione dove viveva senza alcun titolo. A dare l’allarme del pestaggio furono i vicini che trovarono l’anziano a terra esanime; trasportato all’ospedale di Olbia si trova ancora ricoverato.

