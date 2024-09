Il calciomercato in entrata per le squadre italiane si è concluso, ma rimane ancora aperto in altri stati quali la Grecia con il PAOK Salonicco in forte pressing per il difensore polacco del Cagliari Mateusz Wieteska.

Gli ellenici si sono visti sfumare un altro rossoblù, Hatzidiakos, passato al Copenaghen e si sono buttati a capofitto su Wieteska con cui ci sarebbe un principio di accordo.

Di risposta il Cagliari potrebbe cercare, e trovare, un nuovo rinforzo difensivo dalla lista svincolati con l’ex Torino Koffi Djidji (31 anni) tra i nomi forti per i rossoblù qualora si concretizzasse la cessione di Wieteska.

