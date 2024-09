Durante la sosta per le nazionali che ferma il campionato di Serie A per una settima, sono diversi i giocatori del Cagliari in giro per il mondo con le proprie selezioni. Tra questi anche Razvan Marin che ieri sera ha battuto per 3-0 il Kosovo nella gara di Nations League con la sua Romania.

Il centrocampista rossoblù è andato anche a segno siglando la rete del momentaneo doppio vantaggio romeno, al minuto 51′, trasformando un calcio di rigore.

Marin dunque, dopo le buone prestazioni nelle prime tre gare di campionato con il Cagliari, continua a crescere e sorprendere anche con la maglia della propria nazionale.

