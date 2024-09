Grande ritorno sul palco di Cagliari per i Tiromancino. Federico Zampaglione e la sua band hanno dato vita ieri sera a uno spettacolo indimenticabile per i 1500 presenti alla Fiera, con brani amatissimi quali Amore impossibile, Angoli di cielo, Due destini, La descrizione di un attimo, L’alba di domani, Per me è importante, Un mondo piccolo e tanti altri.

Sul palco anche una chicca: Zampaglione ha fatto cantare una ragazza sarda, Sophia Murgia, raccontando l’insolito incontro musicale. Lei gli ha scritto su Instagram appena ha saputo del concerto e lui ha chiesto di inviarle qualche pezzo. Sorpreso dal talento della ragazza, il leader dei Tiromancino ha deciso di farla cantare sul palco.

Lo show è stato travolgente, con il cantante che ha invitato le persone ad avvicinarsi al palco e i 1500 della Fiera che hanno subito risposto presente. Ad accompagnare i brani anche la chitarra di Zampaglione, capace di trascinare il pubblico con delle atmosfere raffinate e sempre originali.

Soddisfatta l’Associazione Domina Edizioni Musicali, che sotto la direzione artistica di Marcotullio Coco ha reso possibile l’evento.

