Tiene banco a Sassari la crisi della Cim, azienda storica dell’area industriale operante nel settore della metalmeccanica. Da mesi gli operai non percepiscono lo stipendio e anche il sindaco Giuseppe Mascia scende in campo esprimendo “massima preoccupazione” per le sorti dei lavoratori.

“Personalmente e come sindaco di Sassari sento di dover esprimere massima vicinanza e solidarietà a quei lavoratori che, stando a quel che si apprende, devono fare i conti con i ritardi nel pagamento degli stipendi arretrati e sono costretti a vivere in un gravissimo stato di precarietà” scrive Mascia in una nota.

“Per questo motivo monitoreremo l’evolversi della situazione e verificheremo i prossimi passaggi ipotizzati per superare l’attuale impasse. L’unica cosa certa è che occorre battere ogni strada possibile per salvaguardare l’occupazione e assicurare il futuro di un’azienda del territorio”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it