Una nuova sciarpa ha fatto capolino al cimitero di Bonaria, a Cagliari, in omaggio a Gigi Riva. È quella del Napoli, scoperta (e poi rivelata) dal figlio Nicola nella mattina di sabato 7 settembre.

“Ancora una volta…… io mi emoziono non ci posso fare nulla…. grazieee❤️💙” ha commentato Nicola Riva sui social.

Molto forte e toccante il biglietto che qualche tifoso del Napoli ha allegato alla sciarpa.

“I campioni come te, esempio per uomini e per sportivi, Napoli li ha sempre ammirati e onorati. Adesso Napoli prega per un campione vero!”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it