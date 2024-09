L’atmosfera infuocata della fiera ha lasciato delle bellissime emozioni sia ai 2500 che hanno assistito al concerto, sia allo stesso Tony Hadley.

L’ex frontman degli Spandau Ballet, icona degli anni ’80, si è esibito due giorni fa a Cagliari animando la serata per un pubblico che non ha potuto fare a meno di scatenarsi sentendo i suoi grandi successi.

Come detto, anche il cantante è rimasto impressionato tanto che sui social ha voluto ringraziare il suo pubblico con una dedica: “Che notte incredibile a Cagliari. Grazie mille, Tone and the band xx”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tony Hadley (@thetonyhadley)

