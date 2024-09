Una bambina e un cane sono rimasti intrappolati all’interno di un’auto nel parcheggio dell’area di servizio “Oasi Losa”, situata lungo la Ss 131 in zona Abbasanta e in direzione Cagliari.

I Vigili del fuoco sono riusciti ad intervenire tempestivamente e hanno aperto la portiera del fuoristrada, mettendo così in salvo sia la bambina che il cane.

Ancora non sono state chiarite le dinamiche dell’evento, ma per fortuna non sono stati registrati danni e ora sono tutti fuori pericolo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it