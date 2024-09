Coldiretti ha deciso di lanciare un ulteriore appello per l’emergenza lingua blu che sta duramente colpendo le aziende in Sardegna. Centinaia di focolai in tutta l’Isola, che continuano ad espandersi sempre di più mettendo in ginocchio gli allevatori.

“Le campagne sarde sono in ginocchio e le aziende di allevamento dell’isola allo stremo. L’epidemia di Lingua blu ha raggiunto proporzioni allarmanti, colpendo indistintamente aziende pastorali da Nord a Sud dell’isola”, dichiara Coldiretti.

Infine la protesta verso la Regione Sardegna da parte del presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba: “Un’inerzia che ha amplificato un problema che si sapeva sarebbe arrivato, anche per gli allarmi lanciati da molto tempo. Nonostante mesi di appelli e solleciti, non siamo ancora stati incontrati dalla Regione”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it