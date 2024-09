Il Nora Club ha vinto la prima puntata di 4 Hotel, il programma di Sky Italia condotto da Bruno Barbieri.

Lo chef stellato ha visitato e soggiornato in quattro hotel del Sud Sardegna (due a Nora e due a Pula). Nella sfida, la struttura di Elena Sofia ha sbaragliato la concorrenza.

Non sono mancati però i momenti no. In una camera c’erano troppi cuscini sul letto: “Fanno polvere, raccolgono gli odori. No!”.

Ma è in particolare davanti all’erba sintetica del prato presente davanti alla stanza che Barbieri è impazzito. Buttandosi per terra e rimarcando la propria contrarietà.

Infine si è dovuto scontrare con alcuni camerieri perché, nonostante il 4 stelle, gli hotel non consentivano una colazione che andasse oltre il classico buffet.

Nella seconda puntata, invece, lo chef si troverà in quattro hotel di Cagliari.

