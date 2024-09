Grosso incendio nella tarda serata di ieri in Ogliastra. Poco dopo le 21.30 le fiamme sono partite in territorio di Jerzu, località Costa Is Paganus, per poi propagarsi verso Cardedu fino a raggiungere il Monte Ferru. Le operazioni di spegnimento sono state complicate anche dall’impossibilità di disporre di mezzi aerei.

Infatti, il decollo non è possibile nelle ore notturne e solo le squadre di terra con i Vigili del fuoco in prima linea hanno potuto arginare il rogo. La zona è molto impervia e con una vegetazione molto fitta, tanto che anche l’intervento a terra è stato fortemente limitato.

Dalla centrale operativa del Corpo Forestale di Cagliari è stato chiesto l’intervento di due Canadair e di tre elicotteri, in azione dalle prime luci dell’alba.

