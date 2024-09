Il nuovo anno scolastico comincia con qualche intoppo. La prima campanella è stata fissata ufficialmente per giovedì, ma diversi istituti hanno anticipato l’ingresso e tra questi il Michelangelo di Cagliari. Il liceo scientifico aveva fissato la partenza per oggi, ma ha dovuto posticipare di un giorno la partenza.

Nel sito web della scuola si spiega che “a causa di ritardi nella riconsegna dei locali interessati dai lavori iniziati la scorsa estate, nonché per l’interruzione della erogazione dell’energia elettrica nella sede centrale di via dei Donoratico comunicata per martedì 10 settembre 2024, il Consiglio di Istituto ha deliberato di spostare l’inizio delle lezioni in tutte le sedi a mercoledì 11 settembre 2024 con orario ridotto, dalle ore 11 alle ore 13, per tutta la prima settimana”.

