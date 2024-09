Con l’inizio del nuovo anno scolastico, da giovedì 12 settembre Ctm riprende a Cagliari il servizio invernale con una serie di linee riattivate in favore di studenti e lavoratori.

Con le nuove disposizioni, vengono riattivate:

– la linea 29 (Con percorso lungo via Sassari- Policlinico per le corse delle 7:11, 7:31, 7:51, 13:59, 14:19 e Policlinico Universitario- via Sassari per le corse delle 6:20, 7:15, 13:15, 13:35, 13:55. Le altre corse sono limitate a Buon Pastore )

– la linea QSB

– la linea 5/11 (operativa la domenica e i festivi)

Gli orari sono disponibili sull’app Busfinder e sul sito internet www.ctmcagliari.it.

Sono sospesi i servizi estivi: 3P, PEX, 5ZE, 11, Amicobus estate. Resta invariato il servizio delle linee notturne (1N, 9N, ER e L) il sabato notte.

Sempre da giovedì 12 settembre, con la riapertura delle scuole superiori, i plessi scolastici di Pitz’e Serra, Cesare Cabras,

Peretti, Alberti di via Koch, Agrario di Elmas e Alberghiero di Monserrato avranno un servizio dedicato ed esclusivo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it