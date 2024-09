Non mancano anche in Sardegna i “furbetti del ristorantino“: persone che entrano in ristorante, ordinano, mangiano e poi se ne vanno senza pagare.

È accaduto a Guspini, così come denunciato dal proprietario di Radio Super Sound Giuseppe Nonnis che ha raccolto la denuncia del proprietario di una attività locale.

Secondo la testimonianza, due signori si sono attovagliati nel locale e hanno ordinato un antipasto e un primo. Il loro atteggiamento ha iniziato a insospettire i dipendenti del ristorante nel momento in cui i due sono usciti diverse volte a fumare in maniera alternata. Una volta ordinato il secondo, sono nuovamente usciti uno dopo l’altro e nessuno dei due ha fatto ritorno. Anzi se ne sono andati via senza pagare.

“Avviso gli amici ristoratori di stare all’erta perché ci sono questi due individui che se la danno a gambe. Sono stati anche segnalati casi in cui hanno pagato con banconote false da 50 e 100 euro” ha spiegato Nonnis.

Il proprietario del ristorante si è presentato in caserma per presentare denuncia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it