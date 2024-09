Questo pomeriggio si è verificato un terribile scontro frontale tra tre veicoli sulla Ss 126, in corrispondenza del bivio tra Sant’Antonio di Santadi e Guspini.

Si registrano almeno tre feriti. In particolare per una delle persone coinvolte è stato necessario l’intervento d’urgenza da parte dell’elisoccorso del 118 per l’immediato trasporto al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri per cercare di gestire la situazione, con il traffico che è stato bloccato.

