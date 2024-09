Una donna è rimasta ferita seguito di un incidente con la sua auto in via Gramsci a Settimo San Pietro. Secondo la ricostruzione, il suo veicolo è finito contro due macchine in sosta e si è ribaltato.

La donna, insegnante residente a Sinnai, è stata soccorsa dai Vigili del fuoco e poi portata in ambulanza al Policlinico di Monserrato.

Nonostante il codice rosso, dato più che altro dalla dinamica dell’evento, le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Illesi inoltre due bambini che invece si trovavano all’interno dei una delle auto in sosta.

