Le prime piogge autunnali hanno già avuto modo di bagnare la Sardegna in queste ore, ma il maltempo è destinato a protrarsi almeno fino a domani.

La protezione civile infatti ha emesso due avvisi distinti per temporali e vento di burrasca. L’allerta perdurerà fino alle 21 di domani ed è considerata di criticità ordinaria, dunque gialla. Nello specifico, riguarda i territori dell’iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Domani, venerdì 13 settembre, sono previsti anche venti forti fino a burrasca per quanto riguarda il settore nord-orientale e per tutte le coste esposte nel resto dell’isola. Attenzione, inoltre, alle mareggiate con l’altezza delle onde che potrebbe giungere fino a 5m.

Confermato il calo termico delle temperature per la giornata di domani, ma sabato tornerà il caldo, seppur non quello afoso tipico dell’estate, con una risalita che toccherà una via di mezzo tra i 25-30 gradi.

