I Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno arrestato questa notte un 33enne di Settimo San Pietro per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Nello stesso contesto, un 31enne di Sinnai è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. L’intervento è stato effettuato dopo che i militari hanno osservato uno scambio sospetto tra i due soggetti, scoprendo che si trattava della compravendita di una dose di marijuana.

Subito sono scattate le perquisizioni che hanno portato alla scoperta di un’ingente quantità di sostanze illegali. Nella casa del 33enne, infatti, sono stati trovati quasi un chilo di canapa indiana, oltre tre etti di kief (una sostanza derivata dalla lavorazione della cannabis), nonché tre piante di marijuana, in piena infiorescenza, alte più di due metri. Inoltre, è stata rinvenuta una somma superiore a 1.000 euro in contanti, considerata il frutto dell’attività illecita, insieme a bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi.

L’operazione ha portato al sequestro delle droghe e del materiale utilizzato per lo spaccio. Il 33enne è stato arrestato e, nella mattinata odierna, dovrà affrontare il giudizio con rito direttissimo.

