I Vigili del fuoco di Tortoli e Lanusei, insieme alla squadra boschiva giunta sul posto dalla sede Centrale di Nuoro, sono impegnati dalle ore 20:30 di ieri nello spegnimento di un grosso incendio nei pressi del campeggio di Girasole.

Il rogo ha viaggiato velocemente per via del forte vento e le squadre presenti sul posto hanno operato con 15 uomini e 8 mezzi a salvaguardia del campeggio. Non si registrano danni a persone, né è stato necessario procedere con le evacuazioni. Sul posto stanno operando anche squadre di Forestas e del Corpo Forestale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it