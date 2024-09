La prima sessione di lavori del G7 sul lavoro e occupazione si è conclusa quest’oggi con un focus che è stato rivolto all’intelligenza artificiale e al suo impatto sul mondo del lavoro, oltre che dell’invecchiamento progressivo della popolazione.

“Quello dell‘IA è uno dei temi che il vertice dei capi di Stato e di Governo che si è tenuto in Puglia a giugno, ha consegnato come impegno ai ministri del lavoro e dell’occupazione dei sette Paesi perché sia tradotto in un piano di azione” ha spiegato la Ministra del Lavoro Marina Calderone.

“L’altro tema importante affrontato oggi – ha proseguito la ministra Calderone – è quello dell’invecchiamento progressivo della nostra popolazione, elemento e caratteristica comune a tutti i sette Paesi che comporta certamente anche poter e dover strutturare degli interventi per garantire dei servizi efficienti anche sotto il profilo della valorizzazione delle attività e dei servizi di cura per le famiglie, per la popolazione anziana”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it