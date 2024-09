A Cagliari si scende sotto i 25°C, mentre nelle montagne si arriva a vere e proprie gelate come i 3°C sul Gennargentu. La Sardegna assaggia l’autunno e almeno fino a domani è previsto il mantenimento di temperature in forte calo.

A Fonni, ad esempio, la mattinata è iniziata sotto i 10°C e proseguirà con picchi al di sotto dei 16°C, mentre in tutto il Nuorese la temperatura media non supera i 22°C. Giornata sotto i 20°C anche a Sassari, dove il picco medio delle massime si fermerà a circa 19°C. A Pattada il termometro è sceso sotto i 10°. Situazione simile anche nell’Oristanese, con temperatura massima media sotto i 22°C, ma picchi sotto i 10°C in alcune località.

Intanto la Protezione Civile allerta che la Sardegna sarà interessata “diffusamente da venti forti (oltre 10,8 metri al secondo), con rinforzi sino a burrasca (17,2 metri al secondo) sul settore nord-orientale, sulle coste esposte e sui rilievi del resto dell’Isola”.

