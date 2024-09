Continuano a crescere di giorno in giorni i focolai di lingua blu all’interno degli allevamenti in Sardegna. Si sarebbe sfondato il muro dei 1300 casi di virus sierotipo 3.

Al momento il vaccino non è ancora disponibile non essendo stato autorizzato alla commercializzazione sul territorio italiano.

Al contempo sono in circolazione i vaccini per il virus sierotipo 4 e 8 già da tempo acquisiti e in disponibilità dell’istituto zooprofilattico sardo.

