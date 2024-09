Una donna è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all‘ospedale Brotzu di Cagliari nel pomeriggio in seguito ad un tremendo incidente avvenuto sulla strada Statale 130 Dir, in territorio di Decimomannu.

Secondo una prima testimonianza, due auto (una Seat Leon e una Fiat 500) si sono scontrate violentemente all’incrocio con la strada Provinciale 5. La dinamica è in corso d’accertamento.

Traffico rallentato per diverse ore, feriti lievemente i conducenti delle due auto. Sul posto sono intervenuti una ambulanza del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.

