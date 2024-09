Luca Arca, unico atleta del tennis italiano in carrozzina alle Paralimpiadi, è stato omaggiato con una pergamena dal sindaco Settimo Nizzi a Olbia.

L’atleta di Bono, tesserato con il Tennis Club Terranova di Olbia, ha vissuto una bella esperienza a Parigi nonostante la sconfitta al primo turno. Il riconoscimento del Comune di Olbia è stato donato come simbolo di gratitudine e riconoscenza per il suo impegno nello sport.

“Noi ci impegniamo per il bene dello sport e della comunità e Luca Arca deve essere un esempio per i più giovani, dimostra come con l’impegno e il lavoro si possano raggiungere grandi obiettivi. Nello sport ad alti livelli c’è solo un modo per raggiungere gli obiettivi: allenarsi e perseverare” ha sottolineato il primo cittadino.

