La Torres procede spedita in campionato e mette in cascina il secondo successo in tre partite. I sassaresi ieri si sono imposti in trasferta sul Campobasso per 0-1.

Decisiva la rete realizzata al 59′ su calcio di rigore da Luigi Scotto, tra l’altro secondo gol consecutivo per lui dopo quello realizzato contro il Pescara.

Pur essendo in totale emergenza, per via delle assenze di Idda, Dametto, Antonelli e Diakite, oltre alle noie fisiche di Giorico e Mastinu, Alfonso Greco è riuscito a mettere in campo un Torres capace di tenere testa agli avversari. Dopo la fase di quasi totale equilibrio tra le due squadre, durata per i primi 40′ della gara, al 43′ è arrivato l’episodio che ha svoltato la partita.

La brutta entrata di Baldassin ai danni di Zecca costa il giallo al calciatore del Campobasso che, non pago, protesta in modo veemente contro l’arbitro: fatto che gli costa un secondo cartellino e la fine anticipata della sua partita. A quel punto i molisani provano a metterla sulle vie dell’agonismo, ma la Torres si dimostra brava a mantenere alta l’attenzione.

Al 58′ arriva il gol che poi deciderà la sfida: Mancini atterra Varela dentro l’area, il direttore di gara è a due passi e fischia la massima punizione. Sul dischetto si presenta Scotto che spiazza il portiere avversario e porta avanti i suoi.

Il Campobasso prova una reazione nel finale, ma i sassaresi riescono a contenere i pochi attacchi avversari. Arrivano dunque tre punti importanti che portano la squadra di Greco a quota 7 in campionato. Tuttavia, non è stata una serata di festa, per via della scomparsa, proprio durante la partita, dell’ex rossoblù Marco Piga che, malato da tempo, si è spento nella serata di ieri all’età di 68 anni.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it