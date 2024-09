Questa mattina intorno alle 6.00 un uomo di circa 40 anni ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro il guardrail, lungo la panoramica Olbia-Golfo Aranci.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Olbia che ha collaborato con il personale sanitario del 118 per prestare le cure all’uomo. Il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente è stato messo in sicurezza. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale per gli accertamenti di rito.

