“La Regione Sardegna è orgogliosa e onorata di accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha deciso di inaugurare l’anno scolastico a Cagliari”: così La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha accolto il capo di Stato al Convitto nazionale di Cagliari.

“La Sardegna è tra le Regioni d’Italia con il tasso più alto di dispersione scolastica e sono moltissimi i nostri giovani che abbandonano gli studi per cercare un lavoro o per aiutare le proprie famiglie in difficoltà. Anche per questi motivi la presenza del presidente Mattarella acquisisce un valore ancora più significativo e lo ringraziamo dal profondo del cuore per essere qui”.

La presidente ha spiegato all’Adnkronos le sue scelte politiche per la scuola nell’Isola.

“La Regione Sardegna ha deciso di rimettere i giovani al centro dell’agenda politica investendo importanti risorse sul diritto allo studio contro lo spopolamento dei territori, aumentando le borse di studio, riqualificando gli impianti sportivi e sostenendo sviluppo e formazione. E vogliamo lavorare in questa direzione per tutto il nostro mandato”.

