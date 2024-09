Sono stati consegnati all’impresa esecutrice i lavori di completamento dei lotti 1 e 4 per la realizzazione del tratto stradale che collega Sassari e Alghero.

La consegna dei lavori è avvenuta lungo la strada statale 291 Var “della Nurra”, all’altezza del bivio di Rudas ad Alghero, nel corso di un incontro convocato dal subcommissario per le opere stradali e l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu.

I lavori mancanti da realizzare per il completamento dell’infrastruttura sono il tratto compreso tra lo svincolo di Mamuntanas e la città di Alghero (Lotto 1,) con una lunghezza complessiva di 4,2 km, il tratto di raccordo tra il Lotto 1 e la Circonvallazione di Alghero, lungo 1,7 km e la bretella di collegamento tra la S.S.291 e l’Aeroporto di Fertilia (Lotto 4) che si estende per 3,2 km.

