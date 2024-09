Una nave del tipo “Bulk Carrier“, di bandiera Marshall Islands, è stata bloccata ad Oristano a causa di gravi carenze sulle dotazioni di bordo.

Queste però non sarebbero le uniche problematiche ad essere state segnalate, poiché anche i sistemi di emergenza antincendio dell’imbarcazione avrebbero fatto emergere dei problemi: in totale, si contano almeno 17 gravi carenze.

Per questo motivo, la nave è stata fermata in porto in attesa che vengano ripristinate tutte le condizioni di sicurezza che consentiranno la navigazione. L’imbarcazione era arrivata ad Oristano lo scorso 17 settembre per svolgere delle operazioni commerciali. Poi, le verifiche della capitaneria di porto hanno fatto emergere le 17 irregolarità.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it