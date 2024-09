Su proposta dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, la giunta ha approvato la richiesta al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per lo sblocco di 904.986,54 euro destinati alle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali gelate che hanno colpito la l’isola tra il 7 e il 9 aprile 2021.

I fondi, inizialmente stanziati dal Fondo di Solidarietà Nazionale in seguito alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, non sono stati erogati nei tempi previsti, principalmente a causa di difficoltà amministrative e del rallentamento delle operazioni dovute alla pandemia. La Regione, infatti, non è riuscita a completare l’iter entro la scadenza del 31 dicembre 2022, fissata dal precedente regime di aiuti.

Con l’approvazione di un nuovo quadro normativo da parte del Ministero, che introduce un diverso regime di aiuti, la Regione Sardegna ha ora chiesto la registrazione di questi fondi secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea, al fine di sbloccare le risorse e procedere, così, con l’erogazione degli indennizzi.

